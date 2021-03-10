Жителя Тверской области будут судить за убийство брата

Следователи завершили расследование уголовного дела Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи Калининского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Преступление было совершено 8 января 2021 года в посёлке Васильевский Мох. Браться поссорились, и один ударил другого ножом в грудь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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