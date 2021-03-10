На трассе М-10 в Тверской области водитель на "Фольксвагене" врезался в столб

В ДТП пострадал водитель иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло утром, 10 марта, на 144 км + 600 м трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

В результате столкновения с "Газелью" водитель на "Фольксвагене Транспортере" врезался в фонарный столб.

В аварии пострадал 35-летний водитель "Фольксвагена". Признаков алкогольного опьянения и угрозы жизни нет.

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