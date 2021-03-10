Движение по проспекту Победы в Твери открыто, автобусы вернулись на прежние маршруты

Ремонт на Проспекте победы шёл с 25 января. Фото: ООО "Тверь Водоканал"

"Движение общественного транспорта в микрорайоне Чайка открыто. Автобусы на маршрутах 51 и 44 следуют до ТЦ «Метро», автобусы на маршрутах 24 и 106 следуют по проспекту Победы согласно первоначальной схеме (до ремонта)" - сообщает транспортный оператор Твери "Транспорт Верхневолжья".

По информации коммунальщиков, движение по проспекту Победы в настоящее время открыто по трём полосам из четырёх. На месте аварии идёт установка бетонных плит. Полностью восстановят асфальтобетонное покрытие проспекта с началом строительного сезона.

Напомним, движение по проспекту Победы в Чайке пришлось перекрыть из-за повреждения на канализационном коллекторе напротив дома №74 по проспекту Победы. Над повреждённой трубой провалился асфальт.

Коммунальщикам долгое время не удавалось добраться до повреждения. Сроки перекрытия несколько раз сдвигались. Движение по проспекту Победы было ограничено с 25 января по утро 10 марта.

Изменение в маршрутах коснулось четырёх автобусов - №№ 24,106, 51 и 44. С утра 10 марта они вернулись к прежней схеме движения.