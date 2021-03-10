В Твери частично откроют движение на проспекте Победы

В Твери после ремонта частично открывают проспект Победы. Фото: пресс-служба «Тверь Водоканал».

В официальном сообществе в соцсетях «Тверь Водоканала» 9 марта сообщили, что приступили к укладке бетонных плит. Утром 10 марта движение по дороге должно быть доступно по трем полосам.

5 марта коммунальные службы добрались до повреждения и заменили поврежденный участок трубы длиной 12 метров. В ближайшие дни котлован засыпят и закроют бетонными плитами. Дорожное покрытие будет восстановлено с началом строительного сезона.

Напомним, авария произошла 25 января в районе в районе дома №74 на проспекте Победы. Из-за поломки в коллекторе провалился асфальт, и движение перекрыли. Объезжать этот участок нужно было по улице Склизкова.