Юлия Киселева стала «Воспитателем года-2021» в Твери по версии читателей «Комсомольской правды»

Победителем онлайн голосования стала Юлия Кисилева, воспитатель детского сада 157. Фото: скрин с сайта

Почти месяц на сайте «Комсомольская правда»-Тверь» шло активное голосование за участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2021». В полночь 10 марта, голосование было завершено.

Победителем онлайн голосования стала Юлия Кисилева, воспитатель детского сада 157. За неё в рамках проекта отдано 11179 голосов читателей «Комсомолки». Наши поздравления победительнице!

Торжественное закрыта конкурса и награждение победителей пройдёт пройдет 12 марта во Дворце творчества детей и молодежи. Тогда будет объявлено имя победителя и трех призеров конкурса. В этот же день в рамках торжественного мероприятия Юлия Кисилева получит специальные призы и диплом победителя от издания «Комсомольская правда»-Тверь».