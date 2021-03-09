Зима не сдается: в ночь на 10 марта в Тверской области похолодает до -28 градусов

Жителей Тверской области ожидают две холодные ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 10 марта в Твери и Тверской области стобики термометров опустятся до -28 градусов. О похолодании сообщает Тверской гидрометцентр.

Погода будет безветреной, днем - ясно и -14... -9 градусов. Морозы сохранятся и в ночь на 11 марта. Солнечно и морозно - совсем не по-мартовски - будет до выходных.

В субботу, 13 марта мороз отпустит, пойдет снег и потеплеет до +2 в дневные часы. В воскресенье провожать зиму также будем под легкий "плюс" и с мокрым снегом.

Долгосрочных прогнозов синоптики пока не дают, но хочется надеяться, что в Верхневолжье в ближайшее время наступит не только календарная весна, но и климатическая.

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