В Пено Тверской области восстановлено уличное освещение

Уличное освещение восстановили по настоянию прокуратуры Фото: Мария ЛЕНЦ

С жалобой на отсутствие уличного освещения в микрорайоне Тиницы в прокуратуру Пеновского района обратились жители поселка Пено.

Надзорным органом в ходе проверки установлено, что на пересечении улиц Сенная и Орлинка вечером и ночью не горят фонари. Отсутствие освещения повышает риск травматизма граждан, возникновения ДТП и затрудняет работу экстренных служб.

Прокурором главе Пеновского муниципального округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.