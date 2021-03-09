Предпринимателя из Твери оштрафовали на 420 тысяч рублей за многочисленные нарушения

Предприниматель оштрафован на 420 тыс рублей за нарушения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Пролетарского района Твери по информации УФСБ России по Тверской области в торговом объекте на проспекте Калинина, 17 в ходе проверки выявлены нарушения миграционного законодательства, пожарной безопасности и прав потребителей.

В частности, в торговой точке нелегально работал гражданин Таджикистана.

На основании постановлений прокуратуры Пролетарского района Твери индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 420 000 рублей.

Постановления не вступили в законную силу.