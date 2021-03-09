Водолазы нашли телефон рыбака на дне водохранилища в Тверской области

Водолазу потребовалось 15 минут, чтобы найти телефон на дне Фото: vk.com/vodolaztver

7 марта к калязинским водолазам обратились рыбаки. Один из них во время рыбалки уронил в лунку смартфон.

О происшествии рассказалаи сами водолазы в своем сообществе. Водолазу пришлось опуститься на дно Угличского водохранилища, на глубину шесть метров. Дно оказалось илистым, поэтому телефон искали на ощупь. "Спасательная операция" заняла 15 минут.

Телефон достали и вернули владельцу. Несмотря на долгое нахождение в воде, он включился и заработал.

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