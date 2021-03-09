Тверьстат рассказал, почём в Тверской области блины с икрой и какие есть начинки подешевле

Масленичную неделю в этом году празднуют с 8 по 14 марта. Фото: Евгения ГУСЕВА

На дворе масленичная неделя: в 2021 году её празднуют с 8 по 14 марта. В честь Масленицы, чьим главным символом является румяный блин, Тверьстат опубликовал подборку цен на самые популярные продукты для блинных начинок и подливок.

Дешевле всего в Тверской области можно угоститься блинчиками со сметаной. Кило сметаны в магазинах региона стоит в среднем 244 рубля. Немного дороже обойдутся блины с вареньем или джемом (килограмм этого сладкого лакомства в среднем стоит 346 рублей).

За кило замороженных ягод, из которых можно самостоятельно сделать сладкую начинку к вашим блинчикам, придётся выложить около 373 рублей. Мёд сегодня продают по цене 458 рублей за килограмм, а за кило сливочного масла просят 745 рублей.

Дороже всего обойдутся масленичному столу изысканные блины с икрой. Килограмм зернистой стоит около 4330 рублей. Дешевле - красная рыба. Солёные деликатесы из рыбы в среднем продают по 1612 рублей за килограмм.

Что почём в масленичную неделю. Графика: Тверьстат.

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