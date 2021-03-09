В Тверской области суд запретил сайты по продаже поддельных медсправок

Суд запретил сайты по продаже поддельных справок Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Торопецкого района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены ресурсы, предлагающие покупку медсправок для получения водительского удостоверения, больничных листов без посещения медицинского учреждения.

Исковые требования прокурора удовлетворены судом, информация, размещенная на семи сайтах признана запрещенной.

Решение направлено для исполнения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области. Сайты заблокированы.