Тверь вошла в десятку комфортных городов для жизни Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверь оказалась на седьмом месте в рейтинге самых комфортных и доступных для жизни городов России. Результаты исследования института территориального планирования "Урбаника" опубликовало правительство Тверской области.

Из максимальных 100 баллов Тверь набрала 67,13. В основу исследования легли качество и стоимость жизни, благоустройство, обеспеченность жильём, развитие транспортной инфраструктуры, покупательскую способность населения и другие параметры.

- Есть разные подходы к развитию городской среды, и сами люди голосуют за то, какую бы территорию они хотели развивать, в каком стиле и с какой функциональностью, - отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что в Тверской области разработано 49 проектов для рейтингового голосования по выбору общественных территорий в городах, которые будут благоустроены в 2022 году. Голосование стартует 26 апреля.