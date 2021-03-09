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Западнодвинские госавтоинспекторы проверили межмуниципальные автобусы в Тверской области

Выявлено 21 нарушение
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы проверили 78 автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы проверили 78 автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Западнодвинском районе Тверской области состоялось профилактическое мероприятие "Автобус".

Госавтоинспекторы проверяли законность осуществления перевозок пассажиров, наличие у водителей необходимых документов, организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, исправность внешних световых приборов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, техосмотры, страховку и т.д.

В ходе рейла проверено 78 автобусов межмуниципального, междугороднего и межрегионального сообщения, выявлено 21 нарушение.