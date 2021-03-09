В Твери исполнилось сто лет участнику Сталинградской битвы Арсению Сухопарову

9 марта 100 летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Арсений Михайлович Сухопаров. Фото: ПТО

9 марта 100 летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Арсений Михайлович Сухопаров. Фронтовика по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Поздравляю Вас со столетним юбилеем. Желаю самого главного – здоровья, хорошего настроения. Для нас Вы являетесь человеком, на которого мы равняемся. Низкий поклон за всё, что Вы сделали, - обратился к ветерану Игорь Руденя.

Арсений Михайлович родился в Калинине. В довоенные годы работал слесарем и электриком на вагонном заводе. Во время Великой Отечественной войны служил радистом в составе 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта. Он был одним из тех, кто помогал координировать переправу через реку во время Сталинградской битвы. Победу встретил в Моравской Остраве (Чехословакия).

После Великой Отечественной войны Арсений Михайлович Сухопаров трудился электриком на трикотажной фабрике и в Сельэлектро. 30 лет посвятил предприятию Химволокно.

Арсений Михайлович награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

21 октября 2020 года Игорь Руденя вручил Арсению Михайловичу орден Почета. Указ о награждении был подписан Президентом России.

Фронтовик принимал участие в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату 30 июня 2020 года.