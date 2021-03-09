В Тверской области с 28 февраля ищут мужчину с татуировками на теле

Мужчина пропал 28 февраля Фото: ВПСО "Сова"

Юрий Владимирович Галий, 1984 года рождения, пропал в Алфёровском сельском поселении, Калязинского района 28 февраля. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчина ростом 180 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. Одет в коричнево-серую куртку, камуфляжные штаны, черные ботинки и черную шапку.

Под левой грудью имеет татуировку "Все отдам за улыбку дочери", кельтский узор - на предплечье и татуировку - на лопатке.

Ориентировка размещена в группе ВПСО "Сова" в соцсети. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)711-39-97, 8(910)535-19-64 или 102.