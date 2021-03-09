Девяносто водителей не прошли "Контроль трезвости" в Тверской области

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В праздничные выходные с 5 по 8 марта Госавтоинспекция провела на улицах Твери и Тверской области профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

П ходе проверки было остановлено 90 водителей с признаками опьянения, 27 из которых - в Твери. Семь водителей с признаками опьянения были установлены повторно. В отношении нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям об ответственности за управление автомобилем в пьяном виде и обращается к участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону полиции 02, 102 или 112.