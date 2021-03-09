В Твери суд запретил продажу справок об отсутствии коронавируса

В Твери в судебном порядке запретили работу сайтов, на которых рассказывали, как купить справки об отсутствии коронавируса. Фото: Степан КАМЕНЕВ

По ходатайству прокурора суд признал запрещенной на территории России информацию на сайтах о продаже справок, что человек не болен COVID-19. Такие объявления прокурор обнаружил во время мониторинга сети. Решение о запрете пока не вступило в силу.

Согласно данным правоохранительных органов, на интернет-страницах предлагали приобрести документ об отсутствии коронавируса. Без обращения к врачу и сдачи анализов. Доступ к таким сведениям был свободный.

Суд установил, что предложение толкает человека на преступление. Кроме того, оформление справок «задним числом» – это подлог.

По решению Центрального районного суда Твери информация на этих ресурсах запрещена в Российской Федерации.