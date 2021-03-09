Запрещенные ферменты нашли в твороге, поставленном в Тверскую область

В твороге нашли запрещенные ферменты Фото: Дарья ЮДИНА

Запрещенное вещество трансглутаминаза выявлено специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в твороге жирностью 9%, произведенном в Ивановской области. Продукт предназначался для питания в одном из домов-интернатов Верхневолжья.

Пробы были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Выявленный фермент нарушает "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" и запрещен к применению. Сведения, полученные лабораторией, направлены в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер в отношении производителя творога.