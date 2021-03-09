Полицейские раскрыли кражу четырехлетней давности в Тверской области

Полицейские раскрыли преступление спустя четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело по факту кражи из гаража в Нелидово было возбеждено в 2017 году. Неизвестный похитил у местного жителя запчасти стоимостью 40 000 рублей.

Личность подозреваемого полицейские установили. Злоумышленником оказался 24-летний местный житель, ведущий асоциальный образ жизни. Мужчина сломал ворота, проник в гараж и вынес оттуда двигатель от автомобиля ВАЗ 2108, обшивку салона, коробки переключения передач. Похищенное имущество фигурант продал, а деньги пропил.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.