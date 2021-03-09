В Тверской области туроператоры смогут получить субсидии за привлечение туристов в регион

В 2021 году туроператоры смогут получить субсидии из областного бюджета Фото: Александр ЖМУЛИН

В 2021 году туроператоры смогут получить субсидии из областного бюджета за прирост числа туристов, посетивших Верхневолжье с ночевкой. Как сообщил на заседании правительства 9 марта губернатор Игорь Руденя, на всех им выделят из бюджета около 1 млн рублей.

- На данный момент средства выплачиваются раз в год, но не исключаю, что мы будет предоставлять такую поддержку по итогам полугодия, туристического сезона или поквартально. Мы заинтересованы в том, чтобы все туристические объекты были максимально загружены, – отметил Игорь Руденя.

Эта субсидия предполагает возмещение затрат за одного туриста в размере от 1500 до 4500 тысяч рублей в зависимости от количества дней и ночей, проведенных им в Верхневолжье.

Для получения субсидии туроператорам необходимо предусматривать проживание туристами не менее одной ночи в гостинице, зарегистрированной и расположенной в Тверской области, а также посещение не менее одного туробъекта.

Субсидии будут предоставляться за турпоездки с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года. Заявки на получение поддержки необходимо предоставить в министерство туризма Тверской области с 1 до 15 ноября.