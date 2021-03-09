Подозреваемого в сбыте наркотиков задержала полиция в Твери

Мужчина прятал свертки на улицах Твери Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области в Заволжском районе Твери задержан 23-летний гражданин сопредельного государства, подозреваемый в сбыте наркотиков. Мужчина прятал закладки во дворах.

При досмотре у фигуранта изъято 287 свёртков с порошкообразным веществом, которое по результатам экспертизы оказалось тяжелым наркотиком массой более 5,12 грамм.

Следственным отделом УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.