Двое жителей Тверской области отоваривались в магазинах за чужой счет

Злоумышленников задержала полиция Фото: архив "КП"

34-летний житель Твери обратился в полицию и заявил, что потерял банковскую карту, а позже заметил списание денег со счета. Ущерб составил свыше 8 000 рублей.

Полицейские проверили потенциальные точки оплаты покупок и установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Торжка 1978 и 1982 годов рождения. Фигурантов вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчины нашли карту, обналичили ее в магазинах, а потом выбросили.

В полиции они сознались в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.