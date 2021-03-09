В Тверской области коронавирусом за сутки заразились 130 человек

В Тверской области продолжают выявлять заболевших коронавирусом Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба на 9 марта, еще 130 человек заболели коронавирусом в Тверской области. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 948 случаев заражения COVID-19.

Излечились 32 603 человека (+161 за последние сутки).

Под наблюдением врачей на настоящий момент находятся 1684 больных (-34 за сутки).

Умерли от коронавируса по официальной статистике 661 человек (+3 за последние сутки).

На протяжении всей пандемии чаще всего COVID-19 регистрируется в областной столице. На 9 марта в Твери подтверждено 11136 случаев заражения (+56 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2431 (+11 за последние сутки);

Вышневолоцкий городской округ – 1959 (+4 за сутки);

Ржев – 1920 (+1 за сутки);

Торжок – 1528 (+1 за сутки);

Калининский район – 1451 (+5 за сутки);

Кимры – 1441 (+7 за сутки).

Прививку от коронавируса сделали 54 811 жителей Тверской области, за последние сутки - 57 человек.

За весь период в регионе проведено 602 533 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 206.