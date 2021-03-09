В Тверской области от коронавируса привились 54 811 граждан

В Тверской области вакцинировано 54 811 граждан Фото: ПТО

По официальной информации на утро 9 марта, в Тверской области прививки от COVID-19 сделали 54 811 граждан. За 8 марта прививку сделали 57 человек. В федеральный регистр внесена информация о 50 312 вакцинированных жителях Тверской области.

Как ранее сообщал губернатор Игорь Руденя, до 1 сентября в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

По информации регионального оперштаба, за последние сутки подтверждено 130 новых случаев заболевания коронавиром. Всего за время пандемии в Верхневолжье заразились 34948 граждан.

32603 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки - 161 человек.

661 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.