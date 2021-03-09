В Тверской области от коронавируса привились 54 811 граждан

В Тверской области вакцинировано 54 811 граждан Фото: ПТО
По официальной информации на утро 9 марта, в Тверской области прививки от COVID-19 сделали 54 811 граждан. За 8 марта прививку сделали 57 человек. В федеральный регистр внесена информация о 50 312 вакцинированных жителях Тверской области.
Как ранее сообщал губернатор Игорь Руденя, до 1 сентября в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.
В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.
По информации регионального оперштаба, за последние сутки подтверждено 130 новых случаев заболевания коронавиром. Всего за время пандемии в Верхневолжье заразились 34948 граждан.
32603 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки - 161 человек.
661 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.
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