Тверское Управление Роспотребнадзора ответит на вопросы граждан по «горячей линии»

Консультации организованы в связи со Всемирным днем прав потребителей. Графика: Роспотребнадзор

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области с 9 по 20 марта открывает «горячую линию» для консультирования граждан в связи с Всемирным днем прав потребителей. В этом году он выпал на 15 марта и пройдет под девизом «Решить проблему пластикового загрязнения планеты».

Все желающие смогут задать вопрос или получить консультации специалистов Роспотребнадзора по телефону (4822) 34-32-06 и консультационного центра для потребителей (4822) 32-35-98.

Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

«Горячая линия» открыта ежедневно с 09-00 до 17-00, кроме выходных дней.

Личный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей ведется в Твери по адресу: улица Дарвина, дом №13, а также в пунктах для консультаций в городах и районах Тверской области.