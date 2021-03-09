В Торжке Тверской области бродячая собака покусала девочку и женщину

Бродячая собака покусала женщину и девочку
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Тверской области организована доследственная проверка по факту нападения бродячей собаки на 15-летнюю девочку и женщину.
ЧП произошло 8 марта в Торжке. На улице собака напала на прохожих. Женщине и девочке потребовалась медицинская помощь после укусов животного.
Следователем Торжокского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
- Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что ранее случаи нападения бродячих собак на людей происходили в Твери. По всем фактам проводятся проверки.