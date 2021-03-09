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Из гаража жителя Тверской области пропали электроинструменты

Их похитил безработный местный житель
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию с заявлением о краже в полицию обратился 61-летний житель Калининского района. Мужчина сообщил, что из его гаража были украдены электроинструменты стоимостью 10 000 рублей.

Полицейские провели необходимые розыскные мероприятия и установили, что к краже причастен ранее судимый безработный 36-летний житель Твери. Мужчину задержали, в полиции он сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под стражей. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Криминал