В Тверской области нашли пропавшую 13-летнюю девочку из Старицкого района

В Тверской области нашли 13-летнюю Зинаиду Осипову. Фото: группа в ВК/ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

В сообществе в социальных сетях поискового отряда «Сова» 8 марта в 22:46 появилось сообщение, что Зинаиду Осипову нашли. До этого два дня родные и близкие не знали, где она находится. Уточняется, что девочка жива, с ней все в порядке.

В поисках жительницы деревни Заблино Старицкого района участвовали поисковые отряды «Сова» из Старицы и Твери. Также доследственную проверку проводили сотрудники Следственного комитета. Они выезжали по месту жительства пропавшей, беседовали с родственниками.

Пока еще нет подробностей произошедшего. Но, к счастью, история закончилась благополучно.