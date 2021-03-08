В Тверской области на М-9 столкнулись две легковушки – оба водителя погибли

В Тверской области на трассе М-9 при столкновении двух автомобилей погибли оба водителя. Фото: Степан КАМЕНЕВ

8 марта на 178 километре трассы М-9 лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Оба водителя скончались.

Предварительно известно, что Mercedes E220 вылетел на встречку и врезался в Volvo XC70. В первом автомобиле за рулем был мужчина, во втором – женщина.

Подробности аварии уточняются. Проезжая часть не была скользкой.