В Тверской области на М-9 столкнулись две легковушки – оба водителя погибли

В Тверской области на трассе М-9 при столкновении двух автомобилей погибли оба водителя.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
8 марта на 178 километре трассы М-9 лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Оба водителя скончались.
Предварительно известно, что Mercedes E220 вылетел на встречку и врезался в Volvo XC70. В первом автомобиле за рулем был мужчина, во втором – женщина.
Подробности аварии уточняются. Проезжая часть не была скользкой.
Водитель Mercedes погиб на месте, Volvo – в больнице. Фото: принтскрин видео Андрея Третьякова/ВК.