В Тверской области уже второй день ищут 13-летнюю девочку

В Тверской области с 7 марта ищут 13-летнюю Зину Осипову. Фото: группа в ВК/ВПСО "Сова" Старица.

По поводу того, что Зинаида Осипова ушла из дома и до сих пор не вернулась, проводят проверку сотрудники Ржевского межрайонного следственного отдела СУ СК по Тверской области. Девочка живет в деревне Заблино Старицкого района. К работе подключился поисковый отряд «Сова».

Дома у девушки следов противоправных действий в отношении нее не обнаружили. Следователи опросили ее родственников и знакомых. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ориентировке «Совы» среди примет Зины указывают рост 158 сантиметров, а также длинные русые волосы, заплетенные в косы.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят сообщать по телефонам: +7-930-179-00-69, +7-910-934-75-46 или 112.