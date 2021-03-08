Тверской искусствовед и театральный критик Михаил Ершов умер от коронавируса

В Твери умер культуролог и журналист Михаил Ершов. Фото: ФБ/Михаил Ершов и сайт журнала «Экземпляр».

Первой о смерти Михаила Ершова сообщила тверичанка Маргарита Железнова. По ее словам, Михаил Ершов скончался 7 марта в Тверской областной больнице. У литератора обнаружили коронавирус – 84% поражения легких.

Михаил Ершов работал журналистом на областном радио, был пресс-секретарем Тверской торгово-промышленной палаты. Свои тексты о культуре до недавнего времени он публиковал, в том числе, в тверском журнале «Экземпляр».

«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным и близким Михаила Ершова.