В Твери из пожарных и машин составили «8 марта» в честь женского праздника

Тверское управление МЧС подготовилось к международному женскому дню. Фото: VK/ГУ МЧС РФ по Тверской области

Тверское управление МЧС отметилось к международному женскому дню. В паблике тверских спасателей в ВК к посту с поздравлениями представительниц прекрасного пола прикрепили фотографию, на которой надпись "8 марта" составлена из пожарных машин и самих пожарных. Снято все, похоже, на площадке у спорткомплекса "Юбилейного" и, естественно сверху.

Интересно то, что на площадке не видно снега. Это наводит на мысль, что снимали все это не накануне и не сегодня, а заранее. Фото делали либо с дрона, либо при помощи какой-то вышки. На фото есть тень чего-то напоминающего столб.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тверской области, нам подробностей того, как готовилась акция и когда все это снималась, сообщить не смогли. Сказали только, что это был сюрприз.

В тверских подразделениях МЧС России работают и женщины. Всех их поздравил начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

А в преддверии 8 марта Благодарности губернатора была удостоена начальник отдела подбора, расстановки кадров и профессионального обучения тверского ГУ МЧС России Ольга Крылова.