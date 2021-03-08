Житель Тверской области перевел часть денег за трактор, но остался ни с чем

Обманутый мужчина обратился в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летний житель деревни Панино Калининского района стал жертвой мошенников. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области, у него обманом выманили деньги при покупке трактора.

Как рассказал мужчина полицейским, ему потребовался трактор, и он нашел подходящее объявление в интернете.

Продавец попросил произвести предоплату - 73500 рублей. Житель Калининского района, не почуяв подвоха, пошел навстречу и перевел указанные деньги, но трактор так и не получил. Продавец же исчез - перестал выходить на связь.

Следователь возбудил уголовное дело по данному инциденту, ведутся розыскные действия.

За данное преступление можно получить до 5 лет лишения свободы.