132 человека заболели коронавирусом за сутки в Тверской области

Численность заболевших снизилась, но не сильно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального оперштаба на 8 марта, еще 132 человека заболели коронавирусом в Тверской области. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 34818 случаев заражения COVID-19.

Излечились всего 32442 человека (+179 за последние сутки). Под наблюдением врачей на настоящий момент находятся 1718 больных (-36 за сутки).

Умерли от коронавируса по официальной статистике 658 человек (+4 за последние сутки).

На протяжении всей пандемии чаще всего COVID-19 регистрируется в областной столице. На 8 марта в Твери подтверждено 11 079 случаев заражения (+37 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2420 (+42 за последние сутки);

Вышневолоцкий городской округ – 1955 (+17 за сутки);

Ржев – 1919(+30 за сутки);

Торжок – 1527 (+16 за сутки);

Калининский район – 1446(+17 за сутки);

Кимры – 1434 (+6 за сутки).

В регионе продолжается вакцинация. По данным на утро 8 марта прививку от коронавируса сделали уже 54757 жителей (за последние сутки - 154 человека).