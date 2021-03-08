В Тверской области от коронавируса вакцинировано 54757 человек

По официальной информации на утро 8 марта, в регионе прививки от COVID-19 сделали уже 54757 граждан. Фото: ПТО

По официальной информации на утро 8 марта, в регионе прививки от COVID-19 сделали уже 54757 граждан. За 7 марта прививку сделали 154 человека. В федеральный регистр внесена информация о 50312 вакцинированных жителях Тверской области.

Как ранее сообщал губернатор Игорь Руденя, до 1 сентября в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Недавно медики из Нелидовской ЦРБ в третий раз приехала в Бельский район. Прививки делали в Бельской ЦРБ и Кавельщинском стационаре для престарелых и инвалидов. Всего вакцинировалось 85 человек.

По информации регионального оперштаба, за последние сутки подтверждено 132 новых случая заболевания коронавиром.

32442 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки - 164 человека.

658 человек с подтвержденным коронавирусом скончались.

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