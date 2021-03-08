В пожаре на улице Будённого в Твери погиб 62-летний мужчина

Горела одна из квартир 3-этажного жилого здания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 7 марта в Твери произошёл пожар в одной из квартир 3-этажного кирпичного дома на улице Маршала Будённого. В пожаре погиб мужчина 1959 года рождения.

Приехавшие на вызов огнеборцы обнаружили, что в квартире на третьем этаже горит диван с постельными принадлежностями. В 22:37 звеном газодымозащитной службы на месте пожара был обнаружен пожилой мужчина. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

- Предположительная причина пожара – нарушение пожарной безопасности при курении . Ущерб устанавливается, - сообщают в главке МЧС Тверской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.