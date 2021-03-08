На трассе М-11 в Тверской области из-за снегопада ограничена скорость до 70 км/ч

Трассы в Тверской области завалило снегом, спецтехника поспевает не везде. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На скоростной трассе М-11 "Нева" в Тверской области из-за сильного снегопада ограничена скорость до 70 км/ч. Об этом сообщается на информационных электронных табло. Ограничения действуют до Медновской развязки.

Напомним, обычная максимальная скорость на трассе - 130 км/ч. Однако в неблагоприятных погодных условиях и при плохой видимости скоростной режим на трассе меняют.

Снегопад, обрушившийся на регион в ночь на 7 марта, ещё продолжается в некоторых районах, в частности, в Бологовском. Дороги чистит спецтехника. Трасса М-10 в Бологовском районе, по сообщению корреспондента "КП"-Тверь", очищена от снега и обработана. Движение там идёт в штатном режиме (такое положение было по состоянию на 9:30 утра 8 марта ).

Кстати, на платном участке трассы М-11 сегодня, 8 марта, действуют тарифы выходного дня (по воскресенью).

Федеральные трассы в Тверской области убирает спецтехника. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.