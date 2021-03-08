Игорь Руденя поздравил жительниц Тверской области с 8 марта

Сегодня - женский праздник.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Сегодня, 8 марта, губернатор Игорь Руденя обратился с теплыми словами поздравления с Международным женским праздником к представительницам прекрасного пола - жительницам Тверской области.
- Этот первый весенний праздник наполняет наши сердца теплотой и благодарностью к нашим мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам. С первых дней рождения мы чувствуем вашу сердечную заботу и доброту. Через личный пример мам и бабушек учимся трудолюбию и отзывчивости, любви к Родине и своей семье, бережному отношению к близким. Спасибо вам за сохранение нравственных устоев нашего народа, за способность ярко проявлять себя в работе и при этом быть хранительницами семейного очага! - отметил в поздравлении Игорь Руденя.
Глава региона подчеркнул: благодаря женщинам, в традициях Верхневолжья – большие и крепкие семьи, стремление любое дело делать с душой, с любовью к людям и нашему краю.
5 марта, в преддверии Международного женского дня, губернатор вручил государственные и региональные награды 27 жительницам региона.
Губернатор Игорь Руденя обратился с теплыми словами поздравления с Международным женским праздником к представительницам прекрасного пола. Фото: ПТО