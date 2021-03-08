Игорь Руденя поздравил жительниц Тверской области с 8 марта

Сегодня - женский праздник. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Сегодня, 8 марта, губернатор Игорь Руденя обратился с теплыми словами поздравления с Международным женским праздником к представительницам прекрасного пола - жительницам Тверской области.

- Этот первый весенний праздник наполняет наши сердца теплотой и благодарностью к нашим мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам. С первых дней рождения мы чувствуем вашу сердечную заботу и доброту. Через личный пример мам и бабушек учимся трудолюбию и отзывчивости, любви к Родине и своей семье, бережному отношению к близким. Спасибо вам за сохранение нравственных устоев нашего народа, за способность ярко проявлять себя в работе и при этом быть хранительницами семейного очага! - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: благодаря женщинам, в традициях Верхневолжья – большие и крепкие семьи, стремление любое дело делать с душой, с любовью к людям и нашему краю.

5 марта, в преддверии Международного женского дня, губернатор вручил государственные и региональные награды 27 жительницам региона.