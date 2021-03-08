В Бежецке Тверской области в течение трех лет за 50 миллионов рублей будут искать питьевую воду

В Тверской области за 50 миллионов рублей будут искать питьевую воду в Бежецке. Фото: Анастасия РОМАНОВА

На сайте, где размещаются госзакупки, появился заказ на поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения Бежецка. Конкурс объявили 4 марта, а дата окончания подачи заявок – 29 марта. Начальная цена работ – 50 миллионов рублей.

Согласно конкурсной документации, геологическая и гидрогеологическая разведка будут проходить с 2021 по 2023 годы в Бежецком, Молоковском и Краснохолмском районах Тверской области. Основные задачи – поиск водоносных горизонтов в недрах, изучение качества подземных вод, оценка запасов подземных вод. Для этого будут бурить скважины и проводить химический анализ воды.

Бежецк расположен в северо-восточной части Тверской области в 126 километрах от Твери. Его население – около 20,5 тысяч человек.