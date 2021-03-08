В Твери женщинам будут дарить цветы в автобусах в честь 8 марта

В Твери женщинам в честь праздника будут дарить цветы в автобусах. Фото: Виктория ТУШКОВА

Как сообщается в официальном сообществе «Транспорта Верхневолжья» в социальных сетях, 8 марта с 12:00 в общественном транспорте, который идет через центр Твери, женщинам будут дарить цветы. Акцию организуют тверские отделения «Общероссийского народного фронта» и «Волонтерской роты». Всего будет трудиться четыре волонтера.

Напомним, 8 марта автобусы «Транспорта Верхневолжья» работают по расписанию выходного дня. А вот по поводу бесплатного проезда для милых дам ничего не говорили.

Кстати, в организации регионального перевозчика работают 47 прекрасных дам. И сейчас набирают новых водителей. С возможностью переобучиться и поменять права с категории В на D, а также с категории С на D.