Двум многодетным семьям, чьи дома сгорели в пожарах, окажет помощь Правительство Тверской области

К счастью, в пожарах никто из членов этих семей не пострадал. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области двум семьям, чьи дома сгорели в пожарах, будет оказана помощь. Речь о семьях Громовых из села Медное Калининского района и Загрядских, живших в Западнодвинском муниципальном округе.

Обе семьи - многодетные. В них воспитываются по трое детей. К счастью, в пожарах никто из членов этих семей не пострадал.

Громовы остались без крыши над головой в результате пожара в селе Медное. ЧП произошло 6 марта. Огонь уничтожил жильё и имущество. Местные жители тут же объявили сбор помощи погорельцам.

Дом, где жила многодетная семья Громовых, сгорел со всем имуществом. Фото: vk.com/mednovskie_vesti

По сообщению областного Правительства, дом был оборудован пожарными извещателями, оборудование работало исправно. Сейчас Громовы разместились в доме своей родственницы. Там они собираются жить и дальше. Это жилье в ближайшие дни оборудуют пожарными извещателями.

Семья Загрядских фактически в пожаре жилья не лишилась: у них есть дом в Торопце. В Западнодвинский район родители переехали по работе, сгоревшее жилище было предоставлено им работодателем.

"О каждом из происшествий было доложено губернатору Игорю Рудене. Глава региона взял ситуацию на личный контроль, по его поручению службами социальной защиты и поддержки многодетных семей оказывается вся необходимая помощь семьям, чьё имущество пострадало от огня", - сообщает пресс-служба Правительствва Тверской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.