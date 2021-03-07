Пожар в Медном под Тверью оставил без крыши над головой семью с тремя детьми

Дом, где жила многодетная семья, сгорел со всем имуществом. Фото: vk.com/mednovskie_vesti

В селе Медное Калининского района Тверской области 6 марта произошёл пожар: сгорел дом, где жила многодетная семья.

Об этом ЧП стало известно из соцсетей. Сообщение с призывом помочь местной жительнице и её сыновьям, оставшимся без крыши над головой, опубликовал информационный вестник "Медновские вести".

"Сегодня случилось горе, у многодетной мамы Громовой Нины сгорел дом. Давайте поможем, кто чем может. В семье трое мальчиков 7, 8, 11 лет. Давайте не оставим их с бедой один на один" - говорится в сообщении.

Многодетная семья осталась без крова и лишилась имущества. Неравнодушные земляки призывают помочь погорельцам деньгами, одеждой и другими вещами. Сообщается, что вещи можно приносить в Медновский Дом Культуры.

Отметим, в оперативной сводке МЧС за 6 марта пожар в селе Медное присутствует.

Напомним, в конце января в деревне Фролово (Стоянцевское сельское поселение Кимрского района) сгорел дом сельской учительницы. В огне пропало всё имущество и документы, у погорелицы остались лишь долги перед банками. Выделенный администрацией дом, по словам женщины, не пригоден для жилья и требует большого ремонта. Она живёт в доме у соседа, в сенях, и собирается объявить себя банкротом.

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