В режиме патрульной снегоочистки в Твери работают 120 дворников и дорожная техника

Основной упор делается на приведение в порядок мостовых сооружений, путепроводов, пешеходных переходов. Фото: администрация Твери

В связи с сильным снегопадом, обрушившимся на Тверь 7 марта, МУП "ЖЭК" (предприятие, заведующее содержанием улично-дорожной сети) переведено на усиленный режим работы. Дорожная техника осуществляет так называемую патрульную уборку снега с проезжей части.

Патрульная снегоочистка - это систематическое удаление снега с дорог в течение снегопада путём непрерывного патрулирования.

"Основной упор делается на приведение в порядок мостовых сооружений, путепроводов, пешеходных переходов", - сообщает администрация Твери.

Массово вывозить снег из города на полигоны будут в ночь на 8 марта, когда дороги опустеют.

В расчистке тротуаров задействованы 120 дворников. А вот о точном количестве снегоуборочных машин, вышедших на дороги областной столицы, не сообщается. Напомним, в конце 2020 года парк МУП "ЖЭК" пополнился новой снегоуборочной техникой: шестью КДМ (комбинированными дорожными машинами), а также автомобилями для бригад дорожных служб.

В настоящее время в распоряжении предприятия, кроме КДМ, имеются также поливомоечные машины с соляным раствором, пескоразбрасыватели, грейдеры, тракторные щётки, самосвалы, «Чистик» для уборки тротуаров и разная вспомогательная техника.

На момент публикации на сайте "КП"-Тверь" данной инвормации, снегопад в Твери прекратился, однако, если верить прогнозам метеослужб, метель ещё может возобновиться.

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