25 пьяных водителей поймали за сутки автоинспекторы на дорогах Тверской области

Контроль трезвости тверские госавтоинспекторы продолжат 7 и 8 марта. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Всего за одни сутки 6 марта на дорогах Твери и области госавтоинспекторы поймали 25 водителей с признаками опьянения. Пятерых нетрезвых лихачей остановили в Твери.

Таковы итоги очередной инспекции «Контроль трезвости» . Подобные рейды – регулярная работа сотрудников ГИБДД. Профилактика ДТП, совершённых в состоянии опьянения, ведётся сразу по двум фронтам. Кого-то может отпугнуть от вождения в пьяном виде сама информация о том, что на дорогах дежурят патрули. А кто-то попадётся гаишникам, не успев врезаться в другую машину или сбить человека.

В региональной Госавтоинспекции напоминают: впервые попавшись автоинспекторам пьяным за рулём, водитель будет наказан штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Водитель, попавшийся нетрезвым дважды за год, уже "ходит" под уголовной статьёй (ст. 264.1 УК РФ). Ему может грозить штраф в размере 200-300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы с лишением права занимать определённые должности или даже лишение свободы (до двух лет).

Сутками ранее, 5 марта, на дорогах региона инспекторы ГИБДД остановили 13 пьяных водителей (пятерых - в Твери). Контроль трезвости на дорогах Верхневолжья будет продолжаться все выходные.