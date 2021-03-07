Талантливых детей из многодетных семей Тверской области ждут на кастинге телепроекта «Ты супер!»

В шоу участвуют дети и уже завоевавшие славу звёзды эстрады. Фото: Телеканал НТВ.

«Ты супер!» - международный телепроект, участие в котором могут принять ребята из Тверской области. Кастинг объявила телекомпания НТВ. В этом году в проект ведётся дополнительный набор детей из многодетных семей, где воспитывают семь и более детей.

«Ты супер!» - международный конкурс вокала для детей до 18 лет. В шоу участвовали настоящие звёзды - Диана Арбенина, Ёлка, Игорь Крутой и другие. Раньше на конкурс приглашали ребят из детских домов, школ-интернатов и приёмных семей. В этом году к ним присоединятся юные любители вокала из многодетных семей.

«Участие в конкурсе дает юным талантам шанс заявить о себе, возможность поработать с лучшими педагогами страны, познакомиться со своими кумирами», - говорят организаторы кастинга.

Конкурс будет состоять из заочного (отборочного) и очного туров. Последний пройдёт в Москве. Заявку на конкурс нужно отправить до 30 апреля 2021 года. О результатах отборочного тура объявят в мае. Тех, кто пройдёт заочный отбор, лично известят об этом по телефону.

Чтобы попасть на кастинг нужно будет заполнить анкету, снять видео с коротким представлением ребёнка, а ещё сделать видеозапись исполнения песни, а лучше - нескольких. Подробнее о том, как подать заявку на конкурс, читайте здесь!

КСТАТИ

Количество многодетных семей в Тверской области выросло: более чем на 1000 за 2020 год. Сейчас в регионе живёт 13 281 многодетная семья.

В многодетных семьях воспитывается 43 865 детей. Это значит, что в среднем на одну многодетную семью в Верхневолжье приходится 3,3 ребёнка.

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