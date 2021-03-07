На 7 марта 2021 года в регионе зарегистрировано 34 686 случаев заражения COVID-19.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ещё 134 человека заболели коронавирусом в Тверской области. С начала пандемии по данным на 7 марта 2021 года в регионе зарегистрировано 34 686 случаев заражения COVID-19.
Побороли болезнь всего 32 278 человек в регионе (+179 за последние сутки). Под наблюдением врачей на насчтоящий момент находятся 1754 больных (-48 за сутки).
Умерли от коронавируса по официальной статистике 654 человека (+3 за последние сутки).
На протяжении всей пандемии чаще всего COVID-19 регистрируется в областной столице. На 7 марта в Твери подтверждено 11042 случая заболевания (+19 за последние сутки).
Больше тысячи случаев коронавируса зарегистрировано в следующих муниципалитетах:
Конаковский район – 2378 (+20 за последние сутки);
Вышневолоцкий городской округ – 1938 (+15 за сутки);
Ржев – 1889 (+8 за сутки);
Торжок – 1511 (+3 за сутки);
Кимры – 1434 (+4 за сутки);
Калининский район – 1429 (+2 за сутки).
В регионе продолжается вакцинация. По данным на утро 7 марта прививку от ковида получили уже 53 620 жителей (за последние сутки - 897 человек).
Подтверждённые случаи на 7 марта. Графика: ПТО
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