В Тверской области от коронавируса привили пациентов Топалковского дома-интерната для престарелых

По данным на 7 марта всего вакцинацию в регионе прошли 54 600 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального оперштаба, за последние сутки ещё 309 человек сделали прививку от коронавируса COVID-19 в Тверской области. По данным на 7 марта всего вакцинацию в регионе прошли 54 600 человек.

Израсходовано 81,7% от количества вакцины, поступившего на данный момент в Тверскую область. В федеральный регистр внесена информация о 50 165 вакцинированных.

Продолжают прививать людей серебряного возраста, которые, как известно, наиболее уязвимы перед ковидом. Медики выездной бригады провели вакцинацию в Топалковском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Сандовский район). Прививки получили проживающие там пожилые люди и работники.

Записаться на прививку от коронавируса можно на портале Госуслуг, через региональную электронную регистратуру, по единому телефону «122», и по телефонам прививочных пунктов. Их в Тверской области 38. Полный перечень вакцинальных пунктов с адресами и телефонами уже публиковала "КП"-Тверь", его можно посмотреть по этой ссылке.

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