В Твери у собственников изымут 27 земельных участков под строительство Западного моста

Этот участок с многоквартирным домом также подлежит изъятию. Графика: pkk.rosreestr.ru

В Твери инициирована работа по изъятию 27 земельных участков под будущее строительство Западного моста. Об этом сообщила администрация Твери.

Земельные участки и недвижимость, на них располагающаяся, будут выкуплены у собственников. В основном это личные гаражи и земли под ними (территория автокооператива №10). Есть в перечне и большой участок, располагающийся вдоль улицы Бакуниной и находящийся в долевой собственности (кадастровый номер 69:40:0100175:7). Там располагается жилой 10-этажный дом с адресом: Петербургское шоссе, 97.

Кадастровые номера участков, а также перечень недвижимости, подлежащий изъятию, содержится в Распоряжении Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области №127 от 19 февраля 2021 года.

Согласно документу, все собственники будут извещены о выкупе у них имущества, чиновники проведут с ними переговоры об условиях сделки. В случае несогласия собственника продать государству свой участок, его изымут принудительно – через суд.

Напомним, долгожданное строительство Западного моста должно начаться уже в 2021 году. На реализацию проекта предусмотрено 36 месяцев.

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