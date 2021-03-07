Тверскую область накрыл снегопад, на дорогах гололедица и снежные заносы

Особую осторожность следует соблюдать автомобилистам: дороги скользкие, видимость низкая. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

7 марта на территории Тверской области ухудшилась погода: в Твери и некоторых районах региона началась метель - сильный снегопад с порывистым ветром.

"Снег, местами сильный, местами метель, усиление ночью юго-западного, днём северо-западного ветра отдельными порывами 15-20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы", - такое предупреждение на предпраздничный выходной выпустил Тверской гидрометеоцентр.

О неблагоприятных погодных условиях также предупреждает региональный главк МЧС. Особую осторожность следует соблюдать автомобилистам: дороги скользкие, а видимость во время снегопада не превышает одного километра (в метель - ещё меньше).

В течение дня 7 марта в Твери и по области ожидается от 1 до 6 градусов мороза. В ночь на 8 марта - до -13. В регионе холодает. В Международный женский день будет от 5 до 10 мороза, а в ночь на 9 марта - местами до 20-24 градусов с минусом. Снег 8 марта местами продолжит идти, но должен стать менее интенсивным.

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