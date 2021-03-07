В Твери скоропостижно скончалась учитель технологии школы №31 Елена Ворончихина

О скоропостижной смерти Елены Ворончихиной сообщается на сайте школы. Фото: school.tver.ru/school/31

В Твери скончалась учитель технологии школы №31 Елена Евгеньевна Ворончихина. Педагога не стало 2 марта.

О скоропостижной смерти Елены Ворончихиной сообщается на сайте школы. Елена Евгеньевна работала в 31-й школе с 2013 года. Преподавала детям технологию и руководила кружком декоративно-прикладного творчества.

"Елена Евгеньевна была прекрасным специалистом, добрым и надёжным другом. Такой она остается в памяти и сердцах родных, друзей, учеников и коллег", - говорится в опубликованном некрологе.

О причине скоропостижной кончины педагога не сообщается.

Напомним, ранее также стало известно о смерти замдиректора школы №20, учителя начальных классов Нины Ивановны Тиховой.

"КП"-Тверь" публиковала поимённый список педагогов, скончавшихся во время борьбы с коронавирусом в Тверской области. К сожалению, список продолжает пополняться.

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